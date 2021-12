Rhône : le tram T9 qui reliera Villeurbanne à Vaulx-en-Velin sera opérationnel en 2026

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement de la nouvelle ligne de tram, entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, s’élèvent à plus de 220 M€.

Une nouvelle ligne de tram, le T9, reliera début 2026 Villeurbanne à Vaulx-en-Velin (Rhône). Elle connectera les campus de la Doua et de Vaulx-en-Velin, et participera au désenclavement des quartiers de Saint-Jean et du Mas du Taureau. Elle passera, en outre, sous le périphérique Laurent Bonnevay à Croix-Luizet (Rhône), puis par-dessus le canal de Jonage. Douze nouvelles stations sont prévues sur un tracé de 10,5 km pour cette ligne.

Afin de concrétiser ce projet, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, chargé de l’opération, bénéficiera d’une aide de 34 M€ de la part de l’État. Notons que le budget prévisionnel de cet aménagement s’élève, au total, à 224 M€.

La création de cette ligne a fait l’objet d’une concertation publique qui a été conclue fin octobre 2021. C’est un projet approuvé et attendu par les habitants, notamment ceux de Villeurbanne. Les travaux d’aménagement sont prévus entre 2023 et 2025, pour une mise en service en 2026.