Rhône : le centre d’échanges Lyon-Perrache se retrouve au cœur d’un important projet de réhabilitation

Les travaux de renouvellement du centre d’échanges Lyon-Perrache (Rhône) sont estimés à plus de 100 millions d’euros.

Le centre d’échanges Lyon-Perrache, dans le Rhône, se prépare pour sa métamorphose. Le 14 juin 2022, la métropole de Lyon a attribué au groupement porté par Apsys et Quartus la réhabilitation de cette infrastructure datant de 1976. Le projet mené par ce consortium, associé aux architectes Dietmar Feichtinger, Exndo et Alep, et au paysagiste Base, a été retenu suite à un appel d’offres lancé en 2019.

Ce projet d’un peu plus de 100 millions d’euros se concentrera sur l’écorénovation de l’édifice à l’aide de matériaux biosourcés locaux, issus du réemploi. Les toitures seront végétalisées et dotées d’un nouveau parcours permettant aux visiteurs de redécouvrir les jardins de Perrache ainsi que d’un potager de 2 000 m². Le projet prévoit, par ailleurs, la mise en place d’une offre de programmation mixte qui comprendra des activités de coworking, de restauration et d’hôtellerie, des commerces et des espaces dédiés aux mobilités douces.

Soulignons que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’opération « Ouvrons Perrache », qui a pour but de faire de ce site hautement fréquenté un lieu plus ouvert et plus accueillant.

Le dépôt de permis de construire et la signature d’une promesse de bail à construction sont prévus pour 2023. Les travaux débuteront d’ici à 2024 pour une livraison d’ici à 2028.