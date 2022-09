Rhône : lancement des travaux des grandes cités « Tase ».

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’État et la métropole de Lyon soutiennent financièrement le projet de rénovation des grands lotissements « Tase » situés à Vaulx-en-Velin dans le Rhône

Le 15 septembre 2022, la mairie de Vaulx-en-Velin et la métropole de Lyon (Rhône) ont lancé les travaux de réhabilitation des grandes cités « Tase ». Il s’agit d’un ensemble de lotissements ouvriers datant de 1924. Cette opération porte sur la rénovation de plus de 180 logements. Les travaux seront réalisés avec le soutien des architectes des Bâtiments de France afin de concilier les enjeux patrimoniaux et contemporains de ces infrastructures.

Le chantier consiste à restaurer les façades, à améliorer l’accessibilité des appartements et à réhabiliter leur intérieur. S’y ajouteront des travaux d’isolation des fenêtres, des façades et des combles afin de réduire l’empreinte carbone des bâtiments. Les espaces communs seront quant à eux restructurés. Le projet prévoit également la démolition des pavillons de la rue Nelli, la résidentialisation des résidences Eurorex et le Domaine de la Côte, ainsi que l’aménagement de nouveaux logements.

À l’issue des travaux, prévue d’ici à 2025, les grandes cités « Tase » se voudront plus confortables et plus économes en énergie. Les opérations nécessitent plus de 25 millions d’euros d’investissement, financés majoritairement par la société Sollar (propriétaire des lotissements Tase), l’État et la métropole de Lyon.