Rhône : lancement de la première phase des travaux de la Voie Lyonnaise 2 à Lyon

La métropole de Lyon (Rhône) poursuit le développement de son réseau de pistes cyclables avec le lancement de la première phase de la Voie Lyonnaise 2. En 2026, la nouvelle voie reliera Fontaines-sur-Saône et Saint-Priest (Rhône). Cette première étape concerne le boulevard Stalingrad, entre le boulevard du 11-novembre-1918 et l’avenue Verguin. Elle a commencé le 3 juillet et va durer jusqu’à la fin de l’année. Elle consiste à créer une piste cyclable bidirectionnelle et à élargir le trottoir qui accueillera aussi de la végétation.

Depuis le 10 juillet, la collectivité a également entrepris des travaux sur le boulevard Vivier-Merle, entre l’avenue Félix-Faure et le cours Gambetta dans le cadre de l’aménagement de la future voie. De nouveaux trottoirs seront créés, ainsi qu’une piste cyclable bidirectionnelle. Un aménagement paysager de cette zone sera aussi réalisé. Une nouvelle bande végétale sera aménagée sur le boulevard Vivier-Merle pour protéger ces nouveaux espaces de la circulation automobile.

De septembre 2023 à mars 2024, d’autres opérations seront effectuées sur la rue Waldeck-Rousseau. Cette dernière sera végétalisée, avec moins de places de stationnement et une chaussée réduite.