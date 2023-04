Rhône : la ville de Vénissieux augmente ses capacités de chauffage urbain

À Vénissieux (Rhône), un nouvel équipement de chauffage biomasse a été mis en service fin mars 2023. Il comprend une chaufferie à bois d’une puissance de plus de six mégawatts, une chaudière d’appoint et un secours au gaz de plus de sept mégawatts. Il s’agit du troisième pôle de production d’énergies renouvelables du réseau de chauffage urbain de la commune. Inaugurées début avril, les installations, qui incluent six kilomètres de conduites, représentent un investissement d’environ 12 millions d’euros.

Selon la métropole de Lyon, l’une des parties prenantes au projet, cette chaufferie permettra d’augmenter les capacités d’approvisionnement en chaleur. La collectivité prévoit notamment de raccorder une trentaine de bâtiments et près de 800 logements en 2027. Son objectif est de fournir une énergie verte et abordable à environ 200 000 logements d’ici à 2028. Précisons qu’avec cette nouvelle chaufferie, le réseau de chaleur de Vénissieux a augmenté jusqu’à 63 % l’utilisation de combustibles renouvelables (résidus de coupes des forêts environnantes).