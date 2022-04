Rhône : la Ville de Lyon investit 10 millions d’euros dans le projet de rénovation et de préservation du parc de la Tête d’Or

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Lyon soutient le projet de restauration du parc de la Tête d’Or. Cette opération a pour ambition de préserver ce patrimoine naturel emblématique de la ville.

La Ville de Lyon (Rhône) a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 10 millions d’euros lors du comité d’orientation du parc de la Tête d’Or qui a eu lieu le jeudi 14 avril 2022. Cette dotation va être attribuée à la réhabilitation du parc de la Tête d’Or, qualifié comme étant l’un des plus importants parcs urbains de l’Hexagone. Lieu de détente, de méditation et de loisirs, le site accueille plus de 20 000 personnes chaque jour. Cela dit, il est capital pour la municipalité de sauvegarder ce patrimoine qui fait partie intégrante de son identité. Aussi, la Ville entend rehausser l’attractivité du site en décuplant son charme.

Cette subvention communale permettra d’assurer plusieurs travaux, y compris la rénovation et la conservation des 4 300 m² de petites serres du lieu. Un montant de 5 millions d’euros sera dédié à ce chantier. Cet investissement doit permettre de faire du parc un lieu de référence en matière de sauvegarde et de sensibilisation des publics à la biodiversité. Le début de cette opération est prévu pour 2024.

Ce fonds servira aussi à financer la réhabilitation de l’école de botanique et de ses étangs. Cet aménagement, chiffré à 600 000 euros, permettra d’optimiser le parcours des visiteurs ainsi que le travail des étudiants et des chercheurs du site. Une part de ce financement sera réservée à la mise en place d’une nouvelle charte au sein du parc, qui portera sur la gestion des paysages et du patrimoine végétal, et l’accueil des visiteurs.