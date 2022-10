Rhône : la reconversion du site de l’ancien collège Maurice-Scève se poursuit.

En collaboration avec GrandLyon Habitat, la métropole et la Ville ont lancé les travaux de reconversion du site de l’ancien collège Maurice-Scève à Lyon (Rhône). À l’étude depuis plusieurs mois, ce projet entre dans une nouvelle phase. Le 29 septembre 2022, la métropole a annoncé que la réalisation de cette opération avait été confiée à Mazaud Construction et au cabinet d’architecture Rue Royale.

Dans le cadre de ce projet, le site de l’ancien collège sera transformé en un nouveau lieu de vie. Il proposera 105 appartements dont 69 logements en accession abordable et 36 habitats locatifs sociaux. Ils seront équipés de panneaux photovoltaïques et d’un système de récupération des eaux de pluie. Des locaux commerciaux, un parc privé et de nouveaux bâtiments pour la Maison de l’enfance et de la jeunesse de la Croix-Rousse seront aussi aménagés.

Ces travaux de reconfiguration, chiffrés à plus de 15 millions d’euros, devraient être lancés à la mi-année 2023. Les nouveaux logements devraient être prêts à l’horizon 2024-2025.