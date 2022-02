Rhône : la place Jules-Grandclément sera en chantier en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Plusieurs aménagements vont être effectués sur la place Jules-Grandclément, à Villeurbanne, afin d’améliorer le cadre de vie des habitants.

La place Jules-Grandclément à Villeurbanne (Rhône) prépare sa métamorphose. Cette voie, très fréquentée, présente aujourd’hui plusieurs inconvénients. Les voitures sont trop nombreuses à passer d’une rue à l’autre, ce qui cause beaucoup de bruit. Les espaces verts et de détente sont, quant à eux, minimes. Sans oublier que les personnes à mobilité réduite n’ont pas forcément accès à toutes les zones de la place.

Pour améliorer la situation, la métropole de Lyon (Rhône) et la Ville de Villeurbanne engageront, d’ici à la fin de l’année 2023, d’importants travaux d’aménagement de la place. Ils interviendront à la suite d’études qui vont durer jusqu’à fin 2022. Rappelons qu’une concertation publique a déjà commencé afin de recueillir les besoins des habitants.

Les travaux porteront, entre autres, sur la mise en sens unique de la rue Jean-Jaurès et sur l’aménagement d’une piste cyclable à double sens sur cette même rue. Un escalier de liaison entre le cours Tolstoï et la place Jules-Grandclément va être créé. La place sera dotée, en outre, d’une nouvelle buvette, d’espaces de jeux pour les plus jeunes, de nouveaux bancs, de nombreux espaces verts et plantations, ainsi que d’un espace dédié aux événements.