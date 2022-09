Rhône : la Métropole de Lyon s’associe à l’Agence de l’eau pour préserver l’eau d’ici à 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

En vue de participer à la préservation de la ressource en eau, la métropole de Lyon (Rhône) a signé un contrat d’engagement avec l’Agence de l’eau.

La métropole de Lyon et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse vont investir 100 millions d’euros dans la préservation de la ressource en eau. Un contrat d’engagement a été signé le 5 septembre 2022 par ces deux entités, en compagnie d’une vingtaine de partenaires. Établie sur trois ans, l’initiative vise à restaurer les milieux aquatiques et les zones humides, à rétablir la qualité de la ressource en eau et à retrouver un cycle plus naturel.

Le projet regroupe plus d’une centaine d’actions à réaliser d’ici à 2024. Pour sa part, la métropole de Lyon prévoit de mener plusieurs opérations. Concernant la restauration des milieux aquatiques, elle réalisera une dizaine de projets parmi lesquels figure la renaturation du ruisseau de la Mouche. La restauration des étangs du domaine de Lacroix Laval à Marcy-l’Étoile et des ruisseaux de Serre et des Planches s’inscrivent également au programme.

Pour la préservation de la qualité de l’eau, la collectivité va entreprendre une trentaine de chantiers incluant la remise en état des réseaux d’assainissement défectueux. Enfin, le plan de désimperméabilisation comprendra l’aménagement de bandes végétalisées et la pose de revêtements poreux sur les nouvelles voies lyonnaises.