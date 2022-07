Rhône : la métropole de Lyon met en place un « plan piéton »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Mobilité Supprimer Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Valider Valider

Un budget de 25 millions d’euros est alloué au « plan piéton » mis en place par la métropole de Lyon.

Le conseil des élus de la métropole de Lyon a voté, en juin 2022, un « plan piéton » visant à favoriser les déplacements à pied sur le territoire. Le programme prévoit l’amélioration des trottoirs existants et la réalisation de nouveaux dispositifs plus confortables et plus sécuritaires dans toutes les communes de la métropole. Des aménagements seront aussi effectués aux abords des collèges. Dès cet été, des travaux sont prévus aux abords d’une dizaine d’établissements.

En outre, la métropole mettra en place diverses mesures d’accompagnements. Les carrefours seront ainsi équipés de feux de signalisations tricolores réglés de façon à donner plus de temps au passage des piétons. Les communes seront aussi incitées à instaurer des zones de circulation à vitesse limitée à 30 km/h. Par ailleurs, des actions de sensibilisation seront menées par la métropole, comme le déploiement des pédibus (ramassage scolaire à pied) et la réalisation de campagnes de communication.

Soulignons que pour mettre en œuvre son « plan piéton », la métropole de Lyon a prévu de mobiliser un budget de 25 millions d’euros.