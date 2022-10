Rhône : la métamorphose du quartier des Buers à Villeurbanne se poursuit

Depuis le mois de septembre 2022, des aménagements sont réalisés sur la place des Buers, à Villeurbanne (Rhône). Ils portent sur le renforcement de la végétalisation du site, grâce à de nouvelles plantations et à la pose d’une nouvelle pelouse. De nouveaux équipements ludiques sont également installés (boulodrome et divers jeux pour enfants). Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des aménagements effectués au niveau des différentes rues du quartier, dont celle du 8-Mai et de la Boube. Ils font partie de la dernière phase de l’opération de réaménagement entreprise dans le cadre du renouvellement urbain du quartier des Buers.

Le programme, mené en collaboration avec Est Métropole Habitat, avec la Société Villeurbannaise d’Urbanisme, avec Action logement et avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, a pour objectif de transformer le quartier. Depuis son lancement en 2012, de nombreuses opérations ont été réalisées, dont la réhabilitation de logements, la création de nouveaux équipements (pôle petite enfance, un parc au terrain des Sœurs), l’aménagement de nouvelles pistes cyclables...