Rhône : la Maison régionale des sports à Lyon est désormais opérationnelle

Les clubs, les ligues et les sportifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes peuvent disposer de la Maison régionale des sports implantée à Lyon.

La Maison régionale des sports à Lyon (Rhône) a été inaugurée le 20 avril 2022 sous l’assistance de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Implanté dans le quartier de Gerland, ce bâtiment de près de 1 800 m² accueille le Comité régional olympique et sportif (Cros), les Centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (Creps) ainsi que les 22 ligues et comités sportifs du territoire. Un budget de 12 millions d'euros, pris en charge par le conseil régional, a été investi dans sa construction.

Selon la collectivité, le lieu permettra d’offrir un meilleur cadre de préparation pour les participants aux Jeux olympiques de Paris 2024 et leurs encadrants. Il servira également de vitrine ainsi que de symbole, représentant la diversité et l’excellence des sports dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le président a d’ailleurs déclaré dans son discours inaugural qu’il serait un lieu unique dédié à tous les acteurs du sport présents sur le territoire.