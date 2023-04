Rhône : l’ancien technicentre de la SNCF à La Mulatière deviendra un haut lieu culturel

« Les Grandes Locos », tel est le nom du projet de revalorisation de l’ancien technicentre de la SNCF à La Mulatière (Rhône). Imaginé par la métropole de Lyon, ce programme consiste à réhabiliter ce site laissé vacant par la compagnie de chemin de fer depuis 2019. L’objectif de la collectivité est de transformer une partie des lieux en un espace culturel pour la réception d’événements comme les Nuits sonores, les biennales d'art contemporain et de danse et « Lyon street food festival ». L’opération inclut également l’implantation de deux recycleries professionnelles qui seront axées sur la production d’œuvres artistiques et sur le réemploi de matériaux provenant de chantiers.

Un budget de 17 millions d’euros sera investi dans ce projet. Le planning mis en place par la métropole prévoit l’organisation des premiers événements en 2024. Selon la collectivité, la revalorisation de cette friche industrielle s’inscrit dans un plan de réurbanisation du secteur autour de ce site.