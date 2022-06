Rhône : l’ancien site industriel ACI à Villeurbanne laissera place à un quartier d’environ cinq hectares en 2026

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le futur quartier de Villeurbanne, dans le Rhône, se dotera de plusieurs logements, de bureaux et d’un parc de deux hectares.

Dans le courant de l’année 2026, un nouveau quartier de près de cinq hectares va voir le jour à Villeurbanne (Rhône), entre le quartier des Gratte-Ciel et le campus de La Doua. Il s’installera en lieu et place de l’ancienne usine ACI, propriété du groupe Renault. Ce dernier vient de céder le site à BNP Paribas Immobilier et Ginkgo, retenus à l’issue d’une consultation portant sur la transformation de la zone. Précisons que la consultation a été lancée par Renault, en partenariat avec la Ville et la métropole de Lyon (Rhône). Le début des travaux est prévu pour 2024.

D’ici à 2026, le nouveau quartier, qui sera traversé par le futur tramway T6, comptera des habitations. Le programme prévoit l’aménagement de 660 logements, dont 320 logements familiaux, 260 logements dédiés aux étudiants et 80 aux seniors. Le site se dotera aussi de bureaux, d’une crèche de 42 berceaux et d’un parc de deux hectares.