Rhône : inauguration des résidences « Cosmopolis » et « Arch » à Villeurbanne

La cérémonie d’inauguration des résidences « Cosmopolis » et « Arch », développées par Rhône Saône Habitat et Cogedim, s’est déroulée le 14 septembre 2022. Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne, et Renaud Payre, le vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l’Habitat, au Logement social et à la Politique de la ville, étaient présents à cet événement.

La résidence « Cosmopolis », construite sur un terrain cédé par la métropole de Lyon, propose 41 logements en accession abordable. Lors de l’inauguration, Rhône-Saône Habitat, maître d’ouvrage, a remercié cette collectivité d’avoir permis la réalisation de ces logements en bail réel solidaire. Quant à la résidence « Arch », elle est composée de 65 logements commercialisés en accession. Elle est également dotée de quatre locaux d’activité. Ces deux résidences, installées à Villeurbanne La Soie (Rhône), disposent d’espaces partagés pensés comme des lieux de rencontres et de convivialité pour les résidents.

Rappelons que les travaux de construction ont été lancés en 2020.