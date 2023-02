Rhône : environ 150 nouveaux logements dans la Ville Nouvelle à Rillieux-la-Pape

En ce début d’année 2023, environ 150 nouveaux appartements viennent d’être livrés au sein de la Ville Nouvelle à Rillieux-la-Pape (Rhône). Ils seront répartis en trois lots : plus de 40 logements en accession, plus de 60 en accession sociale et une quarantaine en locatif social. Selon les prévisions de la métropole de Lyon, à l’origine du projet, les futurs résidents pourront emménager en mars 2023. Ces derniers pourront avoir accès aux nouveaux équipements implantés dans le quartier de la Velette : crèche, centre de loisirs, stades, centre chorégraphique national, studio de danse…

Ce programme immobilier fait partie des îlots d’habitation implantés dans le quartier des Balcons de Sermenaz. En comptant les premiers lots achevés jusqu’ici, ce sont près de 270 nouveaux logements qui ont vu le jour au sein ce site. Selon les objectifs fixés par la métropole lyonnaise, plus de 300 nouveaux appartements doivent encore être construits. Leur création vise notamment à développer le secteur, en proposant un habitat mixte et renouvelé.