Rhône : entièrement rénové, le Marché Gare rouvre ses portes à Lyon

Le Marché Gare de Lyon (Rhône), transformé en salle de concert en 2006, a fait l’objet d’un important projet de rénovation. Il a rouvert ses portes en septembre 2022 et son inauguration officielle aura lieu le 1er octobre prochain.

Lancés en 2018, les travaux effectués ont permis de moderniser et de remettre le Marché Gare aux normes actuelles. Le site dispose d’une salle rénovée d’une capacité de 400 places. Quant à la nouvelle salle de café-concert, elle dispose de 100 places.

Restaurée dans une démarche environnementale, l’infrastructure est équipée de 90 panneaux photovoltaïques sur le toit et de toitures végétalisées en partie basse sur les ailes et les nichoirs. La réfection de la façade et le raccordement au réseau de chauffage urbain figurent également parmi les opérations effectuées durant ce chantier.

La rénovation du Marché Gare a nécessité quatre ans de travaux et 6,5 millions d’euros d’investissement. Ce projet a été porté par SPL Lyon Confluence, en collaboration avec la métropole de Lyon, la Ville et l’association Marché Gare. L’agence d’architecture Carte Blanche a assuré la maîtrise d’œuvre.