Rhône : embellissement de la place de l’Horloge à Tassin-la-Demi-Lune

À Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), la place Pierre-Vauboin, plus connue sous le nom de « place de l’Horloge », poursuit sa métamorphose. Des travaux d’aménagement et de restructuration y sont menés par la métropole de Lyon depuis le 5 juin 2023. Cette opération, qui durera jusqu’à fin novembre, a pour but d’assurer une meilleure répartition de l’espace pour l’ensemble des modes de déplacement. Aussi, l’idée serait de requalifier, d’embellir et de végétaliser la place, qui sera repensée dans sa globalité pour la rendre plus sûre, confortable et sécurisée. Actuellement, la place présente un revêtement dégradé avec des trottoirs non conformes à la réglementation. À cela s’ajoutent des cheminements piétons et cyclistes considérés comme accidentogènes.

Ce réaménagement est plus que nécessaire pour la Métropole, qui y injecte une enveloppe de 600 000 euros. Le chantier porte ainsi sur la réfection des trottoirs et sur le creusement de fosses de plantation pour la future végétation. Il inclut aussi la rénovation de la chaussée ainsi que la mise en place d’un anneau cyclable autour de la place. La collectivité prévoit, en outre, la pose de mobilier urbain et de plus d’une dizaine d’arceaux à vélos.