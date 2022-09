Rhône : des travaux sur l’A7 Saint-Fons et de Ternay

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Durant trois mois, plusieurs aménagements seront réalisés sur la section de l’A7 située entre Saint-Fons et Ternay.

Dans le Rhône, la Direction interdépartementale des routes (DIR) Centre-Est a lancé des travaux sur l’A7 le 29 août 2022. Effectués sur la section entre les communes de Saint-Fons et de Ternay, ils sont répartis en deux opérations. La première porte sur le remplacement des glissières métalliques du terre-plein central, entre le viaduc de Pierre-Bénite et la station TotalEnergies. De nouvelles glissières en béton seront installées. La seconde opération consiste à recouvrir d’un revêtement minéral l’espace entre les glissières, afin de supprimer la végétation et d’éviter les entretiens récurrents.

Soulignons que l’ensemble des travaux sera réalisé de nuit et s’étalera jusqu’au 9 décembre 2022. Selon la DIR Centre-Est, le projet s’inscrit dans la continuité des opérations de réhabilitation du terre-plein central de l’A7 qui ont été menées en juin dernier. Elles ont concerné la section entre la station TotalEnergies et l’échangeur de Solaize. Pour le financement de l’ensemble des travaux, le gestionnaire du réseau routier français a mobilisé un budget de 6 millions d’euros.