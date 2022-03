Rhône : des travaux pour améliorer l’offre scolaire à Meyzieu en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Meyzieu (Rhône), le chantier du futur lycée Arnaud-Beltrame prendra de l’envergure. Les travaux du nouveau groupe scolaire, rue Joseph-Desbois et de l’école du Grand-Large commenceront aussi cette année.

La ville de Meyzieu (Rhône) prévoit, cette année, la réalisation de projets d’envergure. Parmi eux, divers chantiers sont programmés pour améliorer l’offre scolaire et faire face à l’augmentation du nombre d’habitants.

Conduit par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le chantier du futur lycée Colonel-Arnaud-Beltrame sera réalisé au cours de l’année 2022. Ce projet architectural a été dévoilé en mars 2021. Il s’étendra sur un espace de 15 400 m² et sera en capacité d’accueillir environ 1 800 élèves. Cet établissement scolaire proposera des locaux adaptés à chaque filière (accueil, administration, enseignement…) et huit logements de fonction pour le personnel de l’établissement. Il comptera également un espace de restauration collective et une cafétéria de 200 repas par service.

En outre, un nouveau groupe scolaire verra le jour cette année, rue Joseph-Desbois. Les travaux devraient commencer en avril prochain. La construction des espaces du premier étage est prévue au cours de l’hiver 2022. L’objectif est d’accueillir les premiers élèves en septembre 2023. Enfin, les études d’avant-projet définitif sont en cours pour l’agrandissement de l’école du Grand-Large. Les travaux devraient débuter au dernier trimestre 2022. La réalisation de ce programme permettra à terme de proposer des espaces plus adaptés aux besoins actuels.