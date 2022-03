Rhône : début des travaux de l’Archipel à Villeurbanne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’Archipel sera un tiers-lieu dédié à la lutte contre la précarité alimentaire et à la solidarité. Sa construction s’achèvera en décembre 2022.

La Ville de Villeurbanne (Rhône), en lien avec les Restaurants du cœur, l’association Le Mas et le centre communal, va construire un tiers-lieu alimentaire baptisé « L’Archipel », sur le parking de la salle Raphaël-de-Barros. Le projet entre dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et du plan France Relance. Il permettra à terme de répondre aux besoins des personnes en situation de précarité alimentaire. Le projet est chiffré à 1,2 million d’euros, dont 570 000 euros sont financés par le programme France Relance et 500 000 euros par la Commune.

L’endroit sera pensé comme une place de village. Il sera ouvert sur le quartier et ses habitants. L’opération de construction prévoit, sur un espace de 11 000 m², deux bâtiments modulaires qui regrouperont un ensemble de services. Le premier accueillera 120 m² de cuisines partagées et des espaces d’information. Ce bâtiment doit permettre quotidiennement à 100 personnes de cuisiner, de se restaurer et de bénéficier d’un accompagnement dans l’accès aux prestations sociales. Le second îlot sera un espace de production et de distribution de repas chauds. Il comprendra 65 m² de cuisine professionnelle.