Rhône : création d’une Maison de la Diversité à Lyon.

Le 29 septembre 2022, Grégory Doucet, maire de Lyon, a officialisé la création d’une Maison de la Diversité au 65 rue de Belfort, dans le département du Rhône. Ce projet porté, par Croix-Rouge habitat et l'association Les Audacieuces & les Audacieux, est soutenu par la ville de Lyon. Voté lors du conseil municipal de Lyon le 20 septembre dernier, il vise à offrir un habitat inclusif et participatif aux seniors en situation d’isolement et sans soutien familial, seniors LGBTI+ et seniors vivant avec le VIH.

Pour accueillir cet établissement, le bâtiment situé dans la rue Belfort va connaître divers travaux de rénovation : il proposera 16 logements, dont une chambre d’ami et un logement étudiant. Neuf appartements auront des loyers locatifs intermédiaires, les sept restants seront des logements sociaux. La Maison sera accessible aux personnes à mobilité réduite et disposera de salles multi-activités, de garages à vélos et de divers espaces de vie partagée.

La création de cette Maison de la Diversité lyonnaise nécessitera un investissement de 3 000 000 d’euros. Financée par diverses subventions, cette opération a été confiée à l’agence d’architecture JAA.