Rhône : création d’un bâtiment agricole collectif à Millery

La Communauté de communes de la Vallée du Garon projette de construire un bâtiment agricole collectif à Millery (Rhône). Celui-ci est destiné à l’accueil de jeunes agriculteurs envisageant de s’installer dans l’agglomération. Selon la collectivité, le projet vise à créer un lieu de travail tenant compte de leurs besoins et qui leur permettra d’exercer leur métier dans le territoire.

Le bâtiment en question sera opérationnel en 2024. Avec 800 m2 de surface de plancher, il abritera trois ateliers et un local mutualisé (bureau, salle de réunion, vestiaires, espaces de restauration). Le site comportera également des abris couverts pour le stationnement des véhicules et pour le déchargement. Afin de réduire son impact environnemental, le bâtiment sera construit avec des matériaux biosourcés et sera équipé de panneaux photovoltaïques, qui alimenteront une pompe à chaleur et fourniront une grande partie de l’électricité nécessaire au fonctionnement du site.

Le budget du projet est estimé à environ 1,6 million d’euros. Le financement sera assuré par l’agglomération avec le soutien du département du Rhône et de l’Union européenne par le biais du fonds LEADER, dédié aux projets en zone rurale.