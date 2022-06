Rhône : construction de la première ligne des Voies Lyonnaises jusqu’en juin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans le Rhône, la ligne 1 du plan Voies Lyonnaises est un itinéraire de 20,5 kilomètres qui reliera Vaulx-en-Velin à Saint-Fons.

Initialement appelées « Réseau express vélo », les Voies Lyonnaises sont un réseau de grandes pistes cyclables visant à encourager les mobilités actives et à faciliter les déplacements à vélo. Cet ambitieux projet comprendra 12 lignes, dont la création s’étalera d’ici à 2026. À terme, il permettra de relier Lyon (Rhône) aux communes de sa périphérie pour un total de 250 kilomètres de voies cyclables.

Pensé comme un réseau de transport en commun, ce vaste plan vélo permettra de se connecter aux gares de nombreuses communes de la métropole. Les pistes cyclables seront séparées des infrastructures routières et des espaces piétons. Leur largeur permettra également les dépassements entre vélos. Des équipements seront, en outre, installés le long des tracés (fontaines d’eau, points de gonflage, bordures hautes…).

La construction de la première ligne a commencé en octobre 2021. Elle s’achèvera courant juin 2022 et permettra de relier la commune de Vaulx-en-Velin (Rhône) à celle de Saint-Fons (Rhône) sur une distance de 20,5 kilomètres. L’itinéraire assurera la desserte du campus de la Doua à Villeurbanne (Rhône). Il passera par la ville de Lyon et utilisera des voies déjà existantes. Ces dernières feront également l’objet d’un élargissement et d’un réaménagement.