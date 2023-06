Rhône : construction de 70 logements au sein de la résidence Aulagne à Vénissieux

À Vénissieux, dans le département du Rhône, trois immeubles de quatre étages seront construits au sein de la résidence Aulagne d’ici à la fin de l’année 2024. Ils seront implantés sur le côté Est du square et ils proposeront 70 logements locatifs sociaux de deux à cinq pièces. Avec une performance énergétique de classe B, chacun d’eux sera raccordé à une sous-station de chauffage urbain et sera équipé d’un système de récupération des eaux de pluie. Sur les espaces extérieurs, des cours privatives et des cheminements piétons seront également créés.

Ce nouveau lot sera réalisé par Lyon Métropole Habitat dans le cadre du renouvellement des demeures au sein de l’ensemble immobilier Aulagne. Il remplacera notamment les immeubles démolis lors du lancement du programme, et complétera ainsi l’offre d’habitations sur ce côté du square. Précisons qu’il sera livré en même temps que les 36 appartements en cours de rénovation dans le dernier bâtiment existant sur le site.