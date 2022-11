Rhône : concertation sur le projet de requalification du boulevard de la Croix-Rousse à Lyon jusqu’au 23 décembre 2022

Le 7 novembre 2022, la métropole de Lyon (Rhône) a ouvert la concertation portant sur le projet de requalification d’une partie du boulevard de la Croix-Rousse. Cette procédure va s’échelonner jusqu’au 23 décembre 2022. Un bilan de la concertation sera réalisé au premier trimestre 2023. Le projet sera défini sur la période de 2023-2024, pour un début des travaux à partir de 2025.

Ce programme consistera à transformer ce boulevard sur une longueur de 680 mètres entre la rue de la Tourette et la rue des Pierres-Plantées. Le chantier inclura, entre autres, la réfection des trottoirs, l’aménagement de nouvelles voies cyclables ainsi que l’optimisation des traversées piétonnes et des accès aux immeubles. La métropole lyonnaise compte, par ailleurs, améliorer la place des activités foraines, recréer les alignements des platanes et rajouter de la végétation pour plus de fraîcheur. L’ensemble des opérations se fera dans le strict respect du caractère patrimonial du boulevard et tiendra compte de l’avis des architectes des Bâtiments de France.

Le projet a pour objectif de faire du boulevard de la Croix-Rousse un lieu de promenade paisible et agréable.