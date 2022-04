Rhône : aménagement d’un espace de 2 300 m² au nord du passage Rey à Villeurbanne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Villeurbanne (Rhône), la réflexion est en cours sur le projet du futur passage Rey.

L’aménagement d’un terrain de 2 300 m² au nord du passage Rey, entre la piscine Boulloche et la salle des Gratte-Ciel, est en projet à Villeurbanne (Rhône). Cette vaste opération est portée par la Ville et l’aménageur Serl, en collaboration avec la Métropole de Lyon. Elle s’inscrit dans la logique de développement durable et fait l’objet d’une série de concertations avec les habitants. Des ateliers ont eu lieu fin mars 2022 pour échanger sur le sujet. Une concertation en ligne est également en cours jusqu’au 30 avril prochain. Elle devrait permettre d’imaginer et de composer le plan du futur espace, mais aussi d’aboutir à des choix selon un budget imparti.

Cette opération d’aménagement entre dans le cadre du projet urbain « Gratte-Ciel centre-ville ». Celui-ci a été mis en œuvre en 2011 et sera déployé jusqu’en 2030. Il propose une extension du cœur de ville avec de nouveaux espaces végétalisés et apaisés, de nouveaux commerces de quartier, plus de 800 logements et des équipements publics.

Soulignons que le quartier des Gratte-Ciel a été réalisé entre 1924 et 1934. Structuré autour de l’habitat social, des équipements publics et des commerces, il a vu le jour au cœur de la ville.