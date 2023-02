Rhône : aménagement autour de la place Gabriel-Péri à Lyon

La métropole et la ville de Lyon (Rhône) vont réaménager le cœur du quartier de la Guillotière afin d’améliorer le cadre de vie des habitants. Une partie de l’opération sera concentrée autour de la place Gabriel-Péri. La voirie et les espaces publics vont notamment être reconfigurés afin de fluidifier la circulation de tous les usagers. L’initiative vise à apaiser le trafic et à accorder plus de place aux piétons ainsi qu’aux cyclistes.

Dans le cadre du projet, un plan d’action a été mis en place. Sur le cours Gambetta, les traversées piétonnes seront réaménagées et de nouvelles places de livraison vont être créées. Dans la rue Paul-Bert, les trottoirs seront élargis et l’intersection avec l’avenue de Saxe sera supprimée. Du côté de la Poste, les travaux porteront sur la création d’un nouveau square. Selon la métropole, les aménagements se poursuivront en 2025 avec la réalisation de la voie lyonnaise n° 12, une piste cyclable qui doit relier les quartiers ouest et est de la ville.