Rhône : à Lyon, requalification de l’avenue des Frères-Lumière à partir de 2024

A l’étude depuis quelques années, le projet de requalification de l’avenue des Frères-Lumières, dans le quartier Monplaisir à Lyon (Rhône), a été présenté au public fin juin. L’opération devrait commencer début 2024. Elle vise à transformer la voie de circulation en vélorue pour faciliter la cohabitation entre les voitures et les vélos. Elle prévoit également de végétaliser des trottoirs et d’ajouter des places de stationnement, à savoir quatre places de livraison et 30 emplacements pour vélo.

Un budget de 5 millions d’euros est alloué au chantier. Selon la métropole de Lyon, l’objectif est de fluidifier la circulation sur cette avenue. Le programme vise également à renouveler le cadre de vie et à améliorer l’accès aux commerces riverains. Cette requalification s’inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation de ce quartier du 8e arrondissement de Lyon.