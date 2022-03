Rhône : à Lyon, de nouveaux équipements publics seront implantés sur l’îlot Kennedy

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Lyon, de nouvelles infrastructures seront érigées sur l’îlot Kennedy. Elles seront livrées en 2026.

La ville de Lyon (Rhône) veut lancer une opération de métamorphose de l’îlot Kennedy, situé à proximité du 8e arrondissement. Le projet vise à détruire l’ancien groupe scolaire, le gymnase et la résidence pour seniors qui se trouvent sur le site, afin de créer trois ensembles immobiliers. Le premier sera un nouveau groupe scolaire de 18 classes. Avec ses 3 000 m² de surface de planchers, l’établissement pourra accueillir plus de 500 élèves dans un cadre respectueux des exigences environnementales et écologiques. Le deuxième bâtiment sera destiné aux ateliers de la maison de la danse. Devant s’étendre sur 3 100 m², cette infrastructure sera composée d’une salle de création de 450 places et de deux studios. Le troisième lot est un complexe sportif. Il comptera deux bassins d’apprentissage, un gymnase omnisports ainsi qu’un plateau extérieur de 2 160 m² regroupant des terrains de sport, une aire de vélo et un mur d’escalade.

Le chantier devrait commencer en 2023. Les futurs bâtiments seront livrés d’ici à 2026. Au total, 60 millions d’euros seront investis dans leur construction. Précisons qu’il s’agit d’opérations financées dans le cadre de la programmation pluriannuelle d’investissements (PPI).