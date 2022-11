Rhône : 750 millions d’euros d’aides européennes pour améliorer le transport public dans la métropole de Lyon

Bruno Bernard, le président de Sytral Mobilités, et Ambroise Fayolle, la vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont signé une convention de financement le 3 novembre 2022. D’un montant de 750 millions d’euros, cette aide octroyée sous forme de prêt doit servir à soutenir les projets d’amélioration de l’offre de transport. Notamment, ceux portés par l’autorité organisatrice des transports dans la métropole de Lyon et dans le département du Rhône.

Les termes de la convention prévoient de mobiliser une première partie du financement pour le renouvellement du parc de matériels roulants utilisé par le Sytral. Cela inclut notamment le réaménagement du réseau de métro et du réseau routier (mise en circulation de 400 bus roulant au biogaz carburant et à l’électricité d’ici à 2026). Une partie de la somme sera consacrée à la mise à niveau et à la rénovation des infrastructures.

Pour la BEI, l’objectif est de mettre en place un mode de transport durable en réduisant les émissions de carbone.