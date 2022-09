Rheinzink-PV, un panneau photovoltaïque pour les toitures à joint debout

Partenaire des couvreurs, Rheinzink entend les accompagner afin qu’ils puissent répondre aux enjeux de la transition énergétique et profiter de l’essor du marché des énergies renouvelables. Aussi, le fabricant lance Rheinzink-PV, un panneau photovoltaïque très plat et sans cadre, pouvant s’installer sur des toitures à joint debout, jusqu’à 60° d’inclinaison. Conçus pour être simple à installer, les panneaux se raccordent simplement par branchement Plug and Play. Composés de laminés de 100 Wc, ils sont adaptés à l’autoconsommation.

Une intégration esthétique

Adaptés à la géométrie des joints, les panneaux Rheinzink-PV ne dépassent pas une hauteur de 40 mm, préservant l’esthétique et les caractéristiques des toitures. Ils se posent parallèlement au toit grâce à une patte brevetée, qui se fixe par serrage vertical sur les joints debouts des bacs en zinc-titane Rheinzink de 430 mm de largeur. La patte est compatible avec les gammes Classic naturel prePatina clair et ardoise, Granum skygrey et basalte, Prismo en 6 couleurs pigmentées et artColor en couleur laquée.