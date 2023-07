Rheinzink divise par deux l'empreinte carbone d'une partie de ses gammes

PrePatina Eco Zinc : c'est le nom de la nouvelle offre de Rheinzink, qui se caractérise par une baisse de 50 % de son empreinte carbone. Cette performance est atteinte grâce au recours à un zinc certifié, issu d'un sourcing spécifique. Le matériau provienten effet de fonderies scandinaves. Ces sites sont précurseurs en termes d'efficacité énergétique. De plus, ils recourent massivement aux énergies renouvelables (hydraulique et éolien), ne dégageant pas de CO2.

La gamme PrePatina Eco Zinc de Rheinzink est disponible pour les toitures, façades et évacuation des eaux de pluie. Pour le marché français, elle transitera via le site de Neulise (42), où sont préparées les commandes à façon et où sont fabriqués les produits pour le négoce.