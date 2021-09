RGPD : la règle du jeu pour l'exploitation des données énergétiques

À l'instar d'autres secteurs, le secteur immobilier est également concerné par la possibilité et l'intérêt de capter, d'analyser et de valoriser les données qu'il génère, et notamment les données énergétiques. Ces données peuvent concerner les propriétaires, les exploitants, les locataires ou les utilisateurs finaux. Les traitements de données devront toutefois veiller à respecter la réglementation relative à la protection des données personnelles quand elle s'applique.