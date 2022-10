Rexel veut réduire sa consommation d’énergie de 20 % d’ici à l’été

Le 6 octobre 2022, le gouvernement a appelé les entreprises à renforcer les mesures pour limiter leurs dépenses énergétiques. C’est dans ce contexte que Rexel France s’est engagé à diminuer immédiatement de 10 % sa consommation d’énergie et de 20 % d’ici à juin 2023. Un objectif « ambitieux » comme le reconnait le distributeur de matériel électrique.

Quatre axes majeurs

Pour y parvenir, le négociant va s’appuyer sur trois axes : « la mise en place d’un plan de sensibilisation auprès de ses 5 000 collaborateurs, afin de favoriser les comportements responsables et les « bonnes pratiques » au quotidien », d’un dispositif d’optimisation du réglage du chauffage et de l’éclairage sur les 500 sites de l’entreprise, d’un programme d’équipement en systèmes photovoltaïques sur les sites les plus importants afin de permettre l’autoconsommation et enfin, la mise en œuvre d’un plan d’investissement de 3 M€ afin de financer des travaux de rénovation, d’optimisation et la création d’outils de pilotage énergétique. »