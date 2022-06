Rexel veut passer à la vitesse supérieure

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Rexel Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Les stratégies Supprimer Valider Valider

À l’occasion d’un Capital Markets Day le 16 juin 2022, le distributeur de matériel électrique a dévoilé ses ambitions 2022-2025.

Rexel est en forme. Le distributeur de matériel a profité d’un Capital Markets Day organisé aujourd’hui, 16 juin 2022 à Zurich, relevé ses objectifs pour 2022. Il s'attend ainsi à une croissance de ses ventes à jours constants comprise entre 7% et 9%, contre une précédente fourchette allant de 4% à 6%. Par ailleurs, il a présenté son nouveau plan d’entreprise. Baptisé Power Up 2025, il prévoit notamment une croissance annuelle des ventes à jours constants entre environ 4% et 7% pour la période 2022-2025.

"Opportunité unique"

« Rexel est aujourd'hui en bonne position pour passer à la vitesse supérieure en matière de croissance rentable. La combinaison d'une accélération historique de l'électrification, de l'importance croissante des services et des effets favorables de la transformation profonde de Rexel au cours des cinq dernières années, offre une fenêtre d'opportunité unique pour le groupe d’accélérer ses performances, explique dans un communiqué financier Guillaume Texier, le directeur général du groupe. Et ce nouveau plan d’entreprise formalise ces ambitions.

Tripler les centres de distribution automatisés

Dans le détail, Rexel vise des acquisitions ciblées pouvant apporter jusqu'à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires additionnel sur l'ensemble de la période. Pour améliorer la croissance organique, le groupe veut aussi intensifier le développement de ses capacités logistiques, notamment avec « la mise en place de modèles de chaîne d'approvisionnement innovants pour aider à surmonter les contraintes environnementales et la pénurie de main-d'œuvre, avec des solutions 24h/24 et 7j/7, comme les casiers et les agences automatisées. » Son objectif est de tripler le nombre de centres de distribution automatisés d'ici 2025, au nombre de six aujourd'hui. »

Tarification via la IA

Par ailleurs, le distributeur veut « franchir une nouvelle étape dans la digitalisation, en déployant des initiatives telles que les alertes de vente, le Next Best Offer, l'optimisation des assortiments et des outils de tarification fondés sur l'Intelligence artificielle (IA) dans un nombre croissant de pays. La part du numérique dans les ventes totales devrait doubler pour atteindre 50 % d'ici 2027 contre 24 % en 2021. » enfin Rexel entrevoit « de grandes opportunités » d'accélérer les ventes dans les segments liés à la transition énergétique, tels que le HVAC, le photovoltaïque, les véhicules électriques et l'automatisation industrielle.

2021 record

Pour rappel, Rexel réalise un exercice 2021 « record ». Le groupe de distribution de matériel électrique ainsi a engrangé 14,7 Md€ de ventes, en progression de +16,7% en données publiées. En données comparables et à nombre de jours constant, « les ventes ont augmenté de +15,6%.