Rexel : une activité sur le T3 dynamique

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Rexel s’est envolé de 35,5% en données publiées et de 16,3 % à jours constants. Il a atteint 4,82 Md€. Cette activité est portée par l’Amérique du nord avec une progression de 17,3 % mais aussi par l’Europe (+15,9 %). Cette accélération des ventes résulte d’après Guillaume Texier, son directeur général , « de la solidité de ses marchés sous-jacents ainsi que de l'accélération de la demande en électrification, tirée par les prix élevés de l'énergie, notamment en Europe. »

Hausse des volumes en Europe

Plus précisément; la croissance en Europe est « largement » tirée par la hausse des volumes d'après le communiqué financier, « résultant de la surperformance du marché, d'un effet de base plus favorable et d'une demande robuste dans les catégories de produits d'électrification : le photovoltaïque, les véhicules électriques et le HVAC (12% des ventes) sont en hausse de plus de 80 % et contribuent pour 650 points de base à la croissance en nombre de jours constant sur le trimestre. »

Croissance des ventes digitales en France

En France, les ventes ont augmenté de +10,2% à 808 M€, « tirées par des gains de parts de marchés dans un pays qui fait face à la pénurie de main-d'œuvre et de produits. L'environnement demeure favorable dans l'activité de construction de rénovation (tant résidentielle que commerciale). Les véhicules électriques, le photovoltaïque et HVAC ont contribué pour 200 points de base. Le trimestre a également été marqué par une croissance des ventes digitales (environ 29% du chiffre d’affaires, en hausse d'environ 260 points de base). Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, l'activité de Rexel en France a grimpé de 9,3 % pour un chiffre d'affaires de près de 2,6 Md€.