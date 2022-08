Rexel : un premier semestre sur de bons rails

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Résultats semestriels Supprimer Rexel Supprimer Monde Supprimer Europe Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le distributeur de matériel électrique a enregistré sur le second trimestre un chiffre d’affaires plus 4,7 Md€. En France, il a vu ses ventes s’accroitre de 7,6 % à 897 M€ en jour constant.

Rexel se porte bien. Les ventes au cours du second trimestre (T2) se sont élevées à 4,7 Md€, en hausse de +26,3% en données publiées d'une année sur l'autre, et de +12,0% en données comparables et à nombre de jours constant. Cette activité est portée par l’Amérique du Nord avec une progression de 17,2 % par rapport au T2 2021, puis l’Europe (+10,4 %) et enfin l’Asie (+2,6 %).

Volume en baisse mais gain de PDM en France

Selon le communiqué financier, les ventes en France (38% des ventes en Europe) ont enregistré une « solide croissance de +7,6% (…) portée par un nombre accru de clients actifs et des hausses de prix significatives. » Si le distributeur reconnait que « la croissance des ventes s'amenuise par rapport au T1 22 en raison d'un fort effet de base », il enregistre « de nouveaux gains de parts de marché (PDM) durant le trimestre. Le T2 22 a été tiré par une forte demande du marché industriel, et dans une moindre mesure, par le marché commercial, compensant une croissance moins forte du résidentiel. »

Résultat net récurrent au plus haut

Sur les six premiers mois de l’année, Rexel a enregistré des ventes de 9,08 Md€, en hausse de 28,7% en données publiées. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes progressent 13,9 %, « incluant un effet positif de +3,1 % lié à la hausse du prix du cuivre (+4,6 % au premier semestre 2021). » Par zone géographique, le chiffre d’affaires a crû de : 19,2 % en Amérique du Nord, 11,9 % en Europe et 1,2% dans la zone Asie - Pacifique. A noter que le résultat net récurrent a atteint son plus haut historique, avec un montant de 471,1 M€, en hausse de 94,9 %.

La France dynamique sur le S1

La France a réalisé 1,762 Md€, en progression de 9,0% par rapport au premier semestre 2021, en données comparables et à nombre de jours constant. Le pays a été « porté par un nombre accru de clients actifs, une plus forte digitalisation et des hausses de prix significatives, tandis que les volumes étaient en retrait en raison d’un effet de base très défavorable ». Pour l'exercice en cours, Rexel anticipe une croissance de ses ventes mondiales (jours constants) comprise entre 7% et 9%.