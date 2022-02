Rexel : un exercice 2021 record

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Résultats annuels Supprimer Rexel Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Le groupe de distribution de matériel électrique a enregistré un chiffre d’affaires de 14,7 Md€. En France, il gagne des parts de marché.

A la faveur d'une activité commerciale meilleure que prévu au quatrième trimestre (4,1 Md€ en hausse de +12,2 %), Rexel réalise un exercice 2021 « record ». Le groupe de distribution de matériel électrique ainsi a engrangé 14,7 Md€ de ventes, en progression de +16,7% en données publiées. En données comparables et à nombre de jours constant, « les ventes ont augmenté de +15,6%, incluant un effet favorable de +5,2% lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre (contre un effet favorable de +0,2% en 2020) et un impact positif des prix des produits hors-câbles de +4,5% ».

Gain de part de marché en France

Dans le détail, le distributeur en France (38% des ventes de la région) a réalisé une excellente année. Il a enregistré une solide croissance au T4 de +8,1%, (ou +10,1% par rapport au T4 2019). Elle a été « portée par un nombre accru de clients actifs, de nouveaux gains de parts de marché et des hausses de prix significatives » mais aussi par les ventes de solutions climatiques (HVAC) ainsi que par une forte demande sur les marchés du résidentiel (rénovation) et du commercial ». Sur l’année, il a vu ses ventes s’envolée de 21,1 % par rapport à 2020 (et +13,6% par rapport à 2018) à 3,18 Md€.

Croissance en 2022

Par ailleurs, Rexel prévoit une nouvelle croissance de ses ventes pour 2022. Elle devrait être comprise entre 4% et 6% sur un an, en données comparables et à nombre de jours constant.