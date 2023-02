Rexel : résultats records en 2022

A la faveur d'une excellente activité commerciale au quatrième trimestre (4,80 Md€, en hausse de +17,8 % en données publiées et 12,3 % à jours constants), Rexel réalise un nouvel exercice « record ». Le groupe de distribution de matériel électrique ainsi a engrangé 18,7 Md€ de ventes, en progression de +27,3% en données publiées. En données comparables et à nombre de jours constants, les ventes ont augmenté de +14,1 % « incluant des impacts positifs des volumes (+4,3 %) des prix positifs des produits hors-câbles (+8,6 %) et des produits câbles à base de cuivre (+1,2% contre un effet favorable de +5,2 % en 2021) ». A noter que l’EBITA ajusté s’élève à 1,37 Md €, en hausse de +35,7 % et que le résultat net récurrent grimpe de 58,6% à 911,8M€.

Superforme le marché tricolore

En France (38% des ventes en Europe), les ventes ont enregistré « une solide croissance » de +15,1 %, « surperformant le marché au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année ». d’parès le communiqué, le trimestre a été tiré par l'accélération de la croissance des marchés finaux.

Changement au conseil d’administration

Par ailleurs, lors de sa réunion du 15 février 2023, le conseil d’administration de Rexel a décidé à l’unanimité, sur recommandation du Comité des nominations, de proposer à la prochaine Assemblée générale du 20 avril 2023 le renouvellement du mandat d’administrateur de Ian Meakins et de nommer Marie-Christine Lombard et Steven Borges en qualité de nouveaux membres indépendants du Conseil d’administration, pour une durée de quatre ans. Marie-Christine Lombard succèderait à Elen Phillips dont le mandat arrivera à échéance à la prochaine Assemblée générale.