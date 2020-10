Rexel resiste notamment grâce aux ventes digitales

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Rexel Supprimer Industrie Supprimer Entreprises Supprimer Résultats semestriels Supprimer Résultats trimestriels Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe de distribution de matériel électrique a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires toujours en baisse de -7,7 % (-4,2 % en données comparables) par rapport à 2019, mais l'activité reprend, boostée par le digital.

Du mieux pour Rexel. Le groupe de distribution de matériel électrique a enregistré, au troisième trimestre 2020, des ventes de 3,16 Md€, en baisse de -7,7 % en données publiées. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes ont diminué de -4,2%, incluant un effet positif lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre (+0,5 % au T3 2020 vs. -0,3 % au T3 2019). Patrick Berard, directeur général de Rexel, est « fier » de sa « solide évolution des ventes au T3, qui montre une forte reprise par rapport au trimestre précédent, en dépit des tendances très divergentes entre les marchés et les régions. » A noter que les ventes digitales progressent fortement. Elles représentent 20,5 % du chiffre d’affaires total, en hausse de de 261 BPS par rapport au T3 2019. Ce canal en Europe est même au-dessus de 30 %.

Ventes en hausse en France

L'Europe reste le premier marché du groupe, avec un total de 1,8 Md€ de chiffre d'affaires. L'activité reprend et les ventes sont en augmentation en France (38 % des ventes de la région en hausse de +3,9 %). D’après le communiqué financier, elles ont bénéficié « d’un niveau élevé de continuité des activités et de service client ainsi qu’une forte demande des marchés résidentiels et HVAC. Nos clients ont pris moins de vacances qu’habituellement dû au Covid-19. » A noter que les transactions via téléphone portable ont augmenté de 62 % comparées à l’année dernière grâce à l’amélioration de l’application.

9,2 Md€ sur l’ensemble de l’année

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, Rexel a réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 Md€, en baisse de 10% en données publiées et de 8,5% en données comparables et à nombre de jours constant.