Rexel renforce son comité exécutif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Rexel Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Le distributeur de matériel électrique fait entrer dans son comité exécutif Thomas Moreau, président de la filiale française, et Guillaume Dubrule, directeur des achats et de la politique fournisseurs du Groupe.

Le comité exécutif de Rexel se compose désormais de dix membres, directement rattachés à Patrick Berard, le directeur général du groupe. Le distributeur de matériel électrique vient d’annoncer l’arrivée au sein de l’instance de direction de Thomas Moreau, président de Rexel France, et Guillaume Dubrule, directeur des achats et de la politique fournisseurs du Groupe.

Le nouveau Comité exécutif se compose désormais de 10 membres, rattachés à Patrick Berard, directeur général de Rexel. Cinq managers opérationnels pays : Jeff Baker, dg et vice-président Rexel USA; Pierre Benoît, dg Royaume-Uni / Irlande - Benelux ; Roger Little – dg Canada ; Thomas Moreau – président de Rexel France ; Nathalie Wright, dg Pays Nordiques -Suède, Finlande, Norvège-. Et cinq managers fonctionnels: Luc Dallery, directeur des ressources humaines et de la communication Groupe ; Laurent Delabarre, directeur financier groupe ; Guillaume Dubrule, directeur des achats et de la politique fournisseurs Groupe ; Sébastien Thierry, secrétaire général ; Nathalie Wright, directrice digital & IT transformation Groupe.