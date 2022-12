Rexel renforce sa supply chaine avec l’un des plus grands AutoStore de France

Rexel poursuit le renforcement de sa supply chain et notamment de ces centres logistiques régionaux (CLR). Le distributeur de matériel électrique a inauguré le 7 décembre 2022 un tout nouveau centre logistique régional dans le V.Park de Miribel, au nord-ouest de Lyon. Situé entre l'A46 et l'A32, il est implanté sur la commune de Miribel-les-Echets. C’est l'entreprise Virtuo Industrial Property qui a réalisé le chantier dans le cadre d’une opération de déconstruction-reconstruction sur cet ancien site d’Intermarché.

Centre logistique régional de Rexel, implanté à Miribel dans l'Ain

50000 références disponibles

D’une surface de 36000 m², cette plateforme offre une capacité de stockage de 50000 références et dispose d’un système de traitement des commandes modulaire et automatisé AutoStore de 40 000 bacs, 13 ports de préparation et 6 ports de réception. D’après Rexel, c’est l’un des plus grands AutoStore de France qui « permet d’alimenter l’ensemble des agences Rexel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de manière optimale (livraison client le lendemain) ». Selon Emmanuel Dereudre, le directeur du centre logistique, « le robotisation nous permet de déléguer à des machines la réalisation de certaines tâches répétitives telles que le pliage des cartons. Cela nous permet de mobiliser nos collaborateurs sur des missions à plus forte valeur ajoutée. »

L'AutStore de la nouvelle plateforme logistique de Rexel

Bâtiment BREEAM Very Good

Cette plateforme de classe A, dessinée par le cabinet breton AECO Architecture, bénéficiera d'une certification environnementale BREEAM Very Good. Pour réduire l'impact environnemental, le constructeur Virtuo a récupéré des bétons de la déconstruction, mis en place une isolation renforcée et installé des éclairages Led. Il a également équipé la toiture de 471 panneaux solaires sur le toit, soit une surface totale de 820 m² permettant d’assurer 30% de la dépense énergétique du bâtiment en autoconsommation. Le site comprend aussi l’implantation de cinq bornes de recharge pour véhicules électriques sur le parking et un dispositif de pilotage automatique des énergies (réglage du chauffage, éclairage avec détecteurs de présence).

10 CLR

Le montant de l’investissement pour Rexel s’est élevé à 14 M€. Avec cette nouvelle plateforme, le distributeur compte aujourd’hui 10 centres logistiques régionaux (CLR). Les neuf autres se trouvent à Saint Herblain, Miramas, Meung-sur-Loire, Roissy-en-Brie, Cestas, Tournefeuille, Saint Vulbas, Dourges et Champigneulles.