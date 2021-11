Rexel : mouvements au sein du comité exécutif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Rexel Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Le distributeur de matériel électrique annonce la nomination d’Isabelle Hoepfner-Léger au poste de secrétaire générale et secrétaire du conseil d'administration et Constance Grisoni au poste directrice de la stratégie.

En marge de son émission obligataire liées au développement durable de 600 M€, Rexel annonce deux nouvelles nominations. La première concerne Isabelle Hoepfner-Léger comme secrétaire générale et secrétaire du conseil d'administration, en remplacement de Sébastien Thierry. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2022. Cette avocate au barreau de Paris qui « une longue expérience des questions de droits des affaires et de compliance » a fait une partie de sa carrière chez Saint-Gobain et L’Oréal. La deuxième nomination concerne Constance Grisoni. Elle a été promue au poste de directrice de la stratégie. Auparavant, elle était chargée du développement et du déploiement de solutions d’intelligence artificielle. Toutes deux rejoignent le Comité exécutif de Rexel.