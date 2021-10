Rexel : Les ventes sur le T3 en hausse de 11,5%

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Rexel Supprimer Europe Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Valider Valider

Le distributeur de matériel électrique a enregistré un chiffre d’affaires de 3,5 Md€ au troisième trimestre. En France, il a vu ses ventes s’accroitre de 10 % à 746,4 M€ en jour constant.

Rexel se porte bien. Son activité au troisième trimestre (T3) est une nouvelle fois supérieure au niveau d’avant-crise Covid. Le distributeur de matériel électrique a publié le 21 octobre 2021 un chiffre d'affaires de 3,5 Md€, en hausse de 11,5 % en données comparables et à nombre de jours constant. Cette activité est portée par l’Europe en hausse de +10,4 % par rapport T3 2019, l’Asie-Pacifique en croissance de +1,8 % et l’Amérique du Nord en progression de +2,5 %.

Activité solide en Europe

Selon le communiqué, l’activité en Europe « est restée solide, toujours portée par les activités de proximité et de rénovation ainsi que par l’accélération de la hausse des prix sur les produits non-câbles au T3 21. Par rapport au T2 21, on note également un impact temporaire des confinements locaux et de la trêve estivale dans plusieurs pays, ainsi que, possiblement, une moindre contribution de « l’effet stay-at-home » et une plus grande sélectivité sur les projets (notamment sur les câbles).

Gains de clients en France

Dans le détail, les ventes en France (38 % des ventes de la région) ont affiché une solide croissance de +10,0 % (ou +14,5 % comparé au T3 19), » tirées par une surperformance du marché grâce à des gains de clients, une hausse des prix sur les produits hors-câble et une forte activité HVAC ».

Sur les 9 premiers mois 2021, Rexel a enregistré des ventes de 10,6 Md€, en hausse de +15,3 % en données publiées. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes progressent de +17,0 %, incluant un effet favorable de +5,2 % lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre. »