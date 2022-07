Rexel France lance son réseau d’artisans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Rexel Supprimer France Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Lors de son salon qui s’est tenu à Paris du 20 au 24 juin 2022, le distributeur de matériel électrique a présenté So Watt, un club d’artisans 2.0

Pour ses organisateurs, la dernière édition de Rexel Expo, qui s’est déroulée du 20 au 24 juin 2022 au Parc des expositions de La Porte de Versailles à Paris, a tenu toutes ses promesses : 15 000 m2, 200 fabricants exposants, 60 conférences et quelques 22 000 visiteurs… Et au détour du stand Habitat, le distributeur de matériel électrique, numéro un du marché français, a profité de l’évènement pour présenter de nombreuses nouveautés dont un nouveau club d’artisans baptisé So Watt.

S’informer, partager, se former

« C’est plutôt un réseau professionnel pour les électriciens et installateurs spécialisés dans le génie climatique », présente Alan Ruiz, directeur marketing de proximité Grand Ouest chez Rexel France. Il a été conçu comme un lieu d’échange enrichi de contenus et de services autour de cinq thématiques : articles, vidéos, La Fabrique, le Forum et Le club. On y retrouve des articles d’experts, des vidéos, des tutos mais aussi un espace pour discuter avec ses pairs ou avec des experts Rexel (le Forum). Nos clients peuvent aussi tester en avant-première de nouveaux produits ou de nouvelles solutions techniques et partager leur feedback (La Fabrique). So Watt, c’est le moyen pour les artisans de s’informer, de partager, de se former. »