Rexel dépasse ses objectifs en 2021

A la faveur d'une activité commerciale meilleure que prévu au quatrième trimestre, le distributeur de matériel électrique a indiqué avoir dégagé sur l'ensemble de l'exercice 2021 une croissance de 15,3 % de ses ventes.

Rexel a connu une excellente année 2021. Dans un communiqué financier, a la faveur d’une activité commerciale « meilleure qu'attendue au quatrième trimestre », le distributeur a indiqué avoir dégagé sur l'ensemble de l'exercice 2021 une croissance de 15,3 % de ses ventes à nombre de jours constants. Jusqu'ici, il prévoyait une croissance comprise entre 12% et 15%, une fourchette déjà relevée en juin par rapport à l'objectif initial de +5 à +7%.

Hausse de l’Ebita...

Et de préciser qu’il a bénéficié « d'une reprise dynamique, notamment aux États-Unis » et d’une « hausse de l'inflation ». La direction financière s'attend aussi à une progression de la marge du résultat opérationnel courant (Ebita) à 6,2% en 2021, « alors que le groupe comptait parvenir à un taux de 5,7%. ».

... et des carnets de commandes pour 2022

Pour 2022, le groupe a indiqué démarrer l'année avec des carnets de commandes importants, « portés par une demande sous-jacente saine et des projets qui ont été reportés de l'année dernière en raison de la faible disponibilité de la main-d'oeuvre et des tensions dans la chaîne d'approvisionnement ». Pour rappel, Rexel compte plus de 1 900 agences dans 25 pays. Son chiffre d'affaires a atteint 12,6 Md€ en 2020.