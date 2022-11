Révolution « Web3 » : l'immobilier à un tournant technologique ?

Crises sanitaire, climatique, énergétique ou encore inflation record… nous voilà en état de crise paroxystique, avec des dangers venant de tous bords. Et, comme à chaque crise majeure, des changements de paradigme présagent de nouveaux modèles économiques. Encore et toujours fondé sur le numérique, ce nouveau changement semble plus que jamais être l'avènement du « Web3 ».