Revel : dernière phase de l’opération de réhabilitation de l’école Roger-Sudre

École Roger-Sudre : la dernière tranche du chantier de réhabilitation de l’école se poursuit.

Le Conseil municipal de la ville de Revel (Haute-Garonne) a adopté ce jeudi 5 novembre 2020 le plan de financement de la troisième et dernière phase des travaux de réhabilitation de l’école Roger Sudre. Dans ce cadre, la mairie de Revel demande une participation de l’État et du Conseil départemental à hauteur de 252 k€. L’opération doit débuter à l’été 2021 pour une durée estimée à 1 an. La maîtrise d’œuvre est confiée à L’Atelier T à Revel (Haute-Garonne).

À titre de rappel, la réhabilitation et l’extension de l’accueil de loisirs de même que le réaménagement du rez-de-chaussée ont été déjà réalisés au sein de l’école. Ces travaux constituent les deux premières phases du chantier.

La dernière phase concerne la rénovation complète du premier étage. Le projet consiste plus précisément à l’agrandissement des salles de classe, la réfection des sols et des peintures, l’amélioration de la performance énergétique ainsi que d’autres travaux afférents à la remise aux normes et aux réseaux informatiques. À noter que l’installation de classes modulaires en Algeco est aussi programmée pendant la durée de l’opération afin d’assurer la continuité des cours.