Réussite : Plumelet Ortion Élec jongle avec les innovations du chauffage électrique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Artisan électricien Supprimer Electricité Supprimer Chauffage Supprimer Radiateur Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Moi, artisan Supprimer Loire-Atlantique Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’entreprise d’électricité générale a su mettre en musique les technologies de régulation, d’auto-apprentissage et de connectivité du chauffage électrique direct pour accroître ses ventes.

Petite-fille du fondateur Rémi Plumelet, Véronique Ortion est aujourd'hui à la tête de l'entreprise familiale Plumelet Ortion Élec avec Pascal Ortion, son mari. Au service d'une clientèle constituée presque exclusivement de particuliers, ils ont passé la crise sanitaire sans dommages. « Comme chez nos collègues du second œuvre, les clients ont continué à exprimer des besoins et solliciter nos services en rénovation », souligne Véronique Plumelet.



Une offre pour tous les besoins



Le chauffage électrique est une des spécialités de longue date de cet installateur, qui détient pour cela une qualification RGE. « Systématiquement, nous nous déplaçons chez les clients afin de parfaitement saisir leurs besoins : exposition du logement ou de la maison, surfaces chauffées, niveau d'isolation thermique. Forts de ces informations, nous proposons des radiateurs électriques à fluide, en fonte, ou parfois encore de type radiant. En tant que spécialistes, nous sommes surtout en mesure de proposer plusieurs gammes de marques françaises : Muller Intuitiv, Noirot, Thermor… »

L'artisan n'hésite pas non plus, si nécessaire, à mettre les clients en relation avec un spécialiste si des travaux d'isolation sont nécessaires. L'entreprise sait aussi jouer avec la part esthétique du projet. « Le radiateur contribue pleinement à la décoration aujourd'hui. C'est notamment pour cette raison que nous avons aménagé un showroom à notre bureau. »



Une remise à niveau en rénovation



À l'heure où la prime Coup de Pouce Chauffage électrique prend fin, Plumelet continue à explorer ce domaine porté par un renouvellement profond de l'offre. En rénovation, l'entreprise intervient la plupart du temps pour remettre à niveau une installation de chauffage électrique comprenant des émetteurs et une régulation qui ne sont plus dans les standards actuels de la performance énergétique et du confort.

« Nous proposons des équipements dont certains sont dotés d'une régulation en degrés très précise et capables d'indiquer le coût de l'énergie consommée. Les radiateurs composés d'un corps de chauffe en fonte offrent une remarquable stabilité de la température. Par ailleurs, l'intégration d'un capteur de présence conduit à l'auto-apprentissage des besoins, afin d'optimiser la marche, les économies et le confort. »



Un intérêt en résidences secondaires



« Pour nos clients qui disposent déjà d'une installation de chauffage électrique direct, le remplacement par une pompe à chaleur et la création de radiateurs sur boucle d'eau chaude génèrent bien plus de travaux qu'une mise à niveau en remplaçant les émetteurs électriques », rappelle le gérant, Pascal Ortion. Les propriétaires de résidences secondaires sont d'autant plus sensibles à cet argument que, pour eux, la fréquence d'usage reste relativement faible et ne laisse pas entrevoir de retour sur investissement.

Véronique Plumelet et Pascal Ortion proposent un pilotage de l'installation à distance avec une application dédiée : « Beaucoup de nos clients disposaient jusqu'alors d'un transmetteur à présent hors d'usage avec les lignes téléphoniques numériques. Dans ce cas, nous mettons en place une interface connectée en lien avec la box Internet locale ou dotée d'une carte SIM pour assurer une communication GSM. Nos clients apprécient également la connectivité pour leur résidence principale ! »

Installateur conseil Delta Dore, Plumelet Ortion Élec peut également faire en sorte de rassembler les fonctionnalités sous un même système cohérent. « L'ensemble des innovations déployées en lien avec le chauffage électrique nous a permis de développer fortement nos ventes depuis près de cinq ans. C'est très vendeur ! »



Dans le neuf aussi



Dans les maisons neuves pourvues d'une PAC, les radiateurs électriques sont également plébiscités, qu'il s'agisse d'un sèche-serviettes en salle d'eau ou encore de radiateurs électriques à l'étage, tandis que les pièces du rez-de-chaussée sont chauffées par une boucle d'eau chaude en plancher chauffant, ou bien un poêle à granulés.

Entreprise : Plumelet Ortion Élec

Dirigeants : Véronique et Pascal Ortion

Création : 1947

Lieu : Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

Salariés : 5

Chiffre d’affaires : 626 000 € (2020/2021)

Activité : électricité générale, rénovation, dépannage et chauffage électrique